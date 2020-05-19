Внимание! В связи с Указами мэра Москвы и губернатора Московской области изменён график работы и условия обслуживания магазинов «АвтоПаскер»
Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на понимание.
Интернет-магазин автозапчастей «АвтоПаскер»
Интернет магазин «АвтоПаскер» - это один из самых крупных и удобных каталогов автозапчастей для автомобилей российского производства, таких как ВАЗ, ГАЗ, Ока, Москвич, а также ближнего зарубежья - ЗАЗ, РАФ, ЛуАЗ. Вы легко сможете найти необходимую деталь для Вашего авто, используя наш каталог с иллюстрациями и пояснениями. Также в каталоге реализован поиск по номеру запчасти или ее названию. Для заказа автозапчастей просто добавьте необходимый товар в онлайн корзину - это очень быстро и удобно.
Интернет магазин автозапчастей «АвтоПаскер» всегда рад новым клиентам. Обратите внимание на систему скидок для покупателей через нашу сеть магазинов.
Новости компании
Изменения в работе магазинов «АвтоПаскер»
В связи со сложившейся ситуацией и в соответствии с Указам президента РФ, внесены изменения в график работы и условия обслуживания магазинов «АвтоПаскер».
Уважаемые покупатели, в большинстве магазинов открылись торговые залы!
В некоторых магазинах есть ограничение по количеству покупателей, находящихся в торговом зале. Просим вас проявить понимание и терпение, если вас попросят немного подождать.
Актуальная информация о графике и режиме работы на этой странице.
Рады сообщить об открытии еще одного магазина в г. Орел.
Ждем Вас по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 79